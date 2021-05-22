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Факты / Мир / Мировые новости
Наташа Тарчевська |

Администрация Байдена отказалась от идеи купить Гренландию

Администрация Байдена отказалась от идеи купить Гренландию

США официально отказались покупать остров Гренландия, что ранее планировал сделать 45-й президент Дональд Трамп.

С таким заявлением в рамках визита на остров выступил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что не является “покупателем недвижимости”, однако понимает, что Гренландия — это “стратегически важная территория”.

— Договор по недвижимости означает продажу земли, на которой ничего и никого нету. Госсекретарь Блинкен добавил, что приехал сюда ради людей, которые живут в Арктике, ради людей, которые живут в Гренландии, — сказал министр иностранных дел острова Пеле Броберг.

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Что говорил Трамп

Летом 2019 Дональд Трамп публично выступил за приобретение Гренландии у Датского королевства, которому принадлежит остров.

Кроме этого, 45-й президент США распорядился к 2030 году создать ледоколы в Арктике и Антарктиде с целью защиты интересов США.

Интерес Дональда Трампа заключался в том, чтобы укрепить американский противовес влиянию России и Китая в Арктике.

Последний раз, когда США предлагали Дании приобрести остров Гренландия — 1941 год, когда шла Вторая мировая война.

Тогда американская армия обеспечивала безопасность этой территории.

Источник: NYT

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