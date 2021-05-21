Ирландскую систему здравоохранения атаковали хакеры, киберпреступники базируются в России.
Об этом сообщают представители киберполиции и спецслужб страны.
По информации ирландских правоохранителей, эту организованную преступную группу называют Wizard Spider, территориально ее члены находятся в Санкт-Петербурге.
Они используют три типа программ-вымогателей — Trickbot, Ryuk и Conti. Во время атаки хакеры предоставили инструмент дешифрования сети, однако предупредили: если с ними не свяжутся, они будут публиковать и продавать полученные данные.
Власти страны сообщили об этом инциденте руководству РФ.
Хакерская атака на Colonial Pipeline
В мае хакерская группа совершила атаку на компанию, которая поставляет бензин в США, Colonial Pipeline.
Из-за этого пришлось приостановить деятельность предприятия, были подозрения, что киберпреступники также находятся в России.
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Источник: RTE