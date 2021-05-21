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Факты / Мир / Мировые новости
Людмила Грубник |

Систему здравоохранения Ирландии атаковали хакеры, они базируются в России

хакери

Ирландскую систему здравоохранения атаковали хакеры, киберпреступники базируются в России.

Об этом сообщают представители киберполиции и спецслужб страны.

По информации ирландских правоохранителей, эту организованную преступную группу называют Wizard Spider, территориально ее члены находятся в Санкт-Петербурге.

Они используют три типа программ-вымогателей — Trickbot, Ryuk и Conti. Во время атаки хакеры предоставили инструмент дешифрования сети, однако предупредили: если с ними не свяжутся, они будут публиковать и продавать полученные данные.

Власти страны сообщили об этом инциденте руководству РФ.

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Хакерская атака на Colonial Pipeline

В мае хакерская группа совершила атаку на компанию, которая поставляет бензин в США, Colonial Pipeline.

Из-за этого пришлось приостановить деятельность предприятия, были подозрения, что киберпреступники также находятся в России.

Больше новостей о хакерских атаках читайте на Фактах ICTV.

Источник: RTE

Фото: Dreamstime

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