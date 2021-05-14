Украина планирует присоединиться к американским учениям Cyber Flag по кибербезопасности

Вопрос кибербезопасности — очень важен для Украины, учитывая российскую агрессию, поэтому она ведет очень активный кибердиалог с Соединенными Штатами, которые имеют большой опыт, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, с начала российской агрессии в 2014 году Украина поддается различным кибератакам как на критически важную инфраструктуру, так и на банки, на финансовую систему.

Маркарова сообщила, что во взаимодействии с американскими коллегами остановили более 350 таких кибератак.

— Мы хотим поднять этот вопрос на следующий уровень. То есть, кроме активного двустороннего сотрудничества с США, мы также заявили о своем желании присоединиться к учениям Cyber ​​Flag, что позволит нам расширить тренировки и обучение специалистов, — рассказала посол.

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Министерство обороны США с 2011 года проводит учения Cyber ​​Flag для специалистов с целью повышения готовности к реагированию на кибератаки.

Центр по борьбе с киберопасностями UA30

13 мая в Украине открыли современный центр реагирования на киберинциденты UA30.

Киберцентр работает уже несколько лет, однако новейшее оборудование приобрели около полугода назад.

В его состав входит обновленная тренинговя площадка с уникальной технологией отработки реальных сценариев кибератак в учебной среде.