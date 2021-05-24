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Дмитро Кудрявцев |

Латвия зеркально высылает белорусских дипломатов: до нормализации отношений

Латвия зеркально высылает белорусских дипломатов: до нормализации отношений

Латвия объявила о зеркальной высылке белорусских дипломатов после аналогичных действий Минска.

Соответствующее решение приняло Министерство иностранных дел Латвии, сообщается на сайте ведомства.

Ограничительные меры будут действовать до нормализации двухсторонних отношений.

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Высылка латвийских дипломатов из Беларуси

Ранее сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей потребовал от посла Латвии Эйнарса Семаниса покинуть страну в течение суток.

Кроме того, административно-техническому персоналу латвийского диппредстваительства рекомендовано выехать из Беларуси через 48 часов.

Такое решение было принято после того, как в Риге заменили официальный флаг страны на бело-красно-белое знамя, которое использует оппозиция.

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