Правительство Швейцарии заявило в среду, 26 мая, что ему не было ничего известно об угрозе взрыва самолета ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс.

— Власти Швейцарии понятия не имели о какой-либо угрозе взрыва самолета Ryanair Афины-Вильнюс. Поэтому никаких заявлений швейцарских властей к белорусским по этому поводу не поступало, — говорится в сообщении МИД Швейцарии.

26 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сообщение об угрозе взрыва самолета Ryanair якобы поступило из Швейцарии.

При этом он добавил, что сообщение о заминировании самолета поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. А аэропорты Киева, Вильнюса, Львова и Варшавы отказались якобы принять самолет из-за информации о бомбе.

В Украэрорухе тоже уже опровергли слова Лукашенко, отметив, что не получали никаких сообщений о нестандартной ситуации на борту и запросов по изменению плана полета.

Захват самолета Ryanair

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в аэропорту Минска, когда он находился в воздушном пространстве Беларуси. Экипажу сообщили о заминировании, а для сопровождения судна в небо подняли истребитель МиГ-29.

На борту лайнера был белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Основателя канала Nexta и его девушку задержали в аэропорту Минска.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске самолета Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

В ответ на такие действия самопровозглашенного президента Беларуси ЕС запретил полеты белорусских авиакомпаний через свою территорию и рекомендовал европейским авиакомпаниям воздержаться от полетов через Беларусь.

25 мая стало известно, что Украина с 00.00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью, а украинским самолетам запрещается осуществлять полеты в воздушном пространстве РБ.