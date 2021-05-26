PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Вікторія Гірко |

ЕС может ввести новые санкции против Беларуси в июне

санкції

Европейский Союз в июне может принять четвертый пакет санкций против Беларуси.

По информации журналиста Радио свобода Рикарда Йозвяка, новые ограничения могут ввести, в частности, из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

— Четвертый пакет санкций против Беларуси должны принять в июне. В список должны войти лица, ответственные за принудительную посадку самолета рейса Ryanair. Секторальные санкции, вероятно, займут немного больше времени, но цель — сделать это до летних каникул ЕС в августе, — написал он в Twitter.

Читайте
Евросовет может ввести санкции из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске

Санкции против Беларуси

Накануне президент США Джо Байден заявил о подготовке возможных санкций против Беларуси.

Их могут ввести после того, как 23 мая в Минске принудительно посадили пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о якобы минировании.

Среди других пассажиров, на борту находился основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого власти обвиняют в поддержке массовых протестов.

После посадки самолета Романа Протасевича и его девушку сразу арестовали.

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка