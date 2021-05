ЕС может ввести новые санкции против Беларуси в июне

Европейский Союз в июне может принять четвертый пакет санкций против Беларуси.

По информации журналиста Радио свобода Рикарда Йозвяка, новые ограничения могут ввести, в частности, из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

the 4th sanctions package on #Belarus should be adopted in June. listings of ppl responsible for the forced landing of the #Ryanair flight should also be done then. sectoral sanctions will prob take a bit longer but the aim to have it done before the EU summer break in August

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 26, 2021