ЕС может ввести новые санкции против Беларуси в июне

Европейский Союз в июне может принять четвертый пакет санкций против Беларуси.

По информации журналиста Радио свобода Рикарда Йозвяка, новые ограничения могут ввести, в частности, из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

— Четвертый пакет санкций против Беларуси должны принять в июне. В список должны войти лица, ответственные за принудительную посадку самолета рейса Ryanair. Секторальные санкции, вероятно, займут немного больше времени, но цель — сделать это до летних каникул ЕС в августе, — написал он в Twitter.

the 4th sanctions package on #Belarus should be adopted in June. listings of ppl responsible for the forced landing of the #Ryanair flight should also be done then. sectoral sanctions will prob take a bit longer but the aim to have it done before the EU summer break in August — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 26, 2021

Санкции против Беларуси

Накануне президент США Джо Байден заявил о подготовке возможных санкций против Беларуси.

Их могут ввести после того, как 23 мая в Минске принудительно посадили пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о якобы минировании.

Среди других пассажиров, на борту находился основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого власти обвиняют в поддержке массовых протестов.

После посадки самолета Романа Протасевича и его девушку сразу арестовали.