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Софія Зінов'єва |

К задержанному Роману Протасевичу пустили адвоката

Роман Протасевич

К задержанному в Беларуси оппозиционному блогеру Роману Протасевичу впервые допустили адвоката.

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Из-за соглашения о неразглашении адвокат Инесса Аленская не смогла сообщить никакой информации.

— Мне не сообщили об объеме информации, которую я не могу опубликовать, поэтому я не могу сообщить больше ничего, — отметила юрист.

Также адвокат рассказала о состоянии Протасевича, по ее словам он с ним все хорошо, он бодр, позитивен, весел и волноваться не за что.

Задержание Романа Протасевича

23 мая из-за сообщения о заминировании в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair на борту которого находился Роман Протасевич и его девушка.

Из-за этого мировое сообщество выразило свое возмущение, страны ЕС запретили своим авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Беларуси, а белорусским самолетам приземляться на своей территории.

27 мая Литва также объявила, что усиливает охрану границы с Беларусью.

Источник: Радио Свобода

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