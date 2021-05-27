Страны G7 пригрозили Беларуси введением санкций из-за ареста Протасевича

Страны Большой семерки не исключают, что могут ввести санкции против Беларуси из-за экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair и ареста Романа Протасевича.

Об этом заявили министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Великобритании.

— Мы будем наращивать усилия, в частности путем введения дальнейших санкций, для установления ответственности за действия белорусских властей, — говорится в заявлении.

Также страны Большой семерки осудили Беларусь за инцидент самолетом Ryanair. Они отметили, что это поставило под угрозу безопасность пассажиров и экипажа рейса и было серьезным посягательством на правила, регулирующие гражданскую авиацию.

Санкции против Беларуси

Накануне стало известно, что Европейский Союз в июне может принять четвертый пакет санкций против Беларуси.

По информации журналиста Радио свобода Рикарда Йозвяка, новые ограничения могут ввести, в частности, из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

Борт, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая принудительно посадили в Минске. Сразу после посадки белорусские правоохранители задержали Романа Протасевича — основателя оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta, который был одним из пассажиров самолета.

Источник: Правительство Великобритании