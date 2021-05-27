Встреча Байдена и Путина — ожидания от саммита 2021 США-РФ в Женеве в обзоре СМИ

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин договорились о встрече. Скорее всего, она состоится 16 июня в Женеве.

Встреча состоится сразу после саммита G7 и встречи лидеров НАТО, которые запланированы в Европе. Поэтому Байден сначала услышит мнение союзников, прежде чем сядет за стол переговоров с Путиным.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что во время встречи планируют обсудить широкий спектр актуальных вопросов, среди которых напряженные отношения между двумя странами, причастность войск РФ к конфликту в Украине, изменения климата, кибератаки на США со стороны России, отравления и арест оппозиционера Алексея Навального, а также контроль вооружений.

Предстоящую встречу Путина и Байдена в Женеве не все воспринимают положительно. Немало американских политиков выступили с критикой, а французская пресса отмечает, что консенсуса достичь не удастся.

Факты ICTV собрали обзор иностранных изданий об ожиданиях от встречи президентов США и РФ.

Мы награждаем Путина саммитом? Не все думают, что встреча России и США — это хорошая идея

С таким заголовком вышла статья в американском издании CNBC.

Там отмечают, что к встрече американского и российского президентов будет приковано большое внимание, но из-за плохих отношений стран есть сомнения, что она будет продуктивной.

Сенатор Бен Сасс уже выразил свое возмущение предстоящей встречей, спросив: Мы награждаем Путина саммитом?

Политик добавил, что президент РФ посадил в тюрьму оппозиционера Алексея Навального, а его марионетка Лукашенко захватил самолет, чтобы посадить Романа Протасевича. Вместо того, чтобы относиться к Путину как к убийце, который боится собственного народа, США ему дает зеленый свет для заветного газопровода Северный поток-2 и это узаконивает саммит.

По мнению аналитиков, саммит в Женеве будет представлен как победа Москвы.

— Российские кремлевские СМИ раскрутят встречу Байдена и Путина, чтобы подчеркнуть статус РФ как великой державы и ее необходимую роль в решении различных глобальных проблем, — сказал советник Teneo Intelligence из Центральной и Восточной Европы Андрюс Турса.

Турса добавил, что несмотря на разногласия между Москвой и Вашингтоном, Кремль, вероятно, подтвердит свою позицию постоянного игрока на мировой арене, который часто получает “несправедливые решения” со стороны Запада.

Главный аналитик Verisk Maplecroft Дараг Макдауэлл сказал, что саммит выгоден обеим сторонам.

— Конечно, для Путина саммит имеет внутреннюю политическую выгоду из-за предстоящих выборов в Думу. Его будут использовать для изображения РФ как великой державы по сравнению с США.

CNBC отмечает, что РФ не будет участвовать во встречах G7 и НАТО, но будет фигурировать там на повестке дня.

Байден и Путин встретятся в июне в Женеве: вызовы встречи

Французское издание Le Temps сосредотачивается в своем материале на вызовах, которые будут стоять на кону во время встречи Байдена и Путина.

— Как потрескивающий огонь. Предстоящая встреча Байдена и Путина очень деликатная и может привести к искрам. Вмешательство в выборы США, кибератаки, контроль над ядерным оружием, Украина, дело Навального, а теперь еще и дело Протасевича — предметов для споров много, — пишет Le Temps.

Также издание напоминает, как недавно Байден утвердительно ответил на вопрос, является ли Путин убийцей, а также о его заявлении, что глава Кремля заплатит за попытку вмешательства в выборы США в 2020 году.

Однако недавняя встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова в Рейкьявике была не такой напряженной, как ожидалось, а также было согласовано снятие санкций США с Северного потока-2.

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Однако немецкий Spiegel отмечает, что теперь поступил сигнал о взаимопонимании. В издании отмечают, что идея встречи идет от Байдена, который несколько недель назад объявил, что хочет поговорить с Путиным.

— Обе страны пересекаются в нескольких вопросах. США обвиняют РФ во вмешательстве в выборы, киберататаках, конфликте на Востоке Украины и аресте Алексея Навального. РФ все отрицает.

Издание отмечает, что особую пикантность во время встречи может добавить недавнее утверждение Байдена, что Путин является убийцей.

Источник: CNBC, Spiegel, Le Temps