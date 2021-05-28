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Анастасія Рогожінська |

ОБСЕ призывает власти Беларуси немедленно освободить журналиста Протасевича

Затримання Романа Протасевича

ОБСЕ призывает власти Беларуси немедленно освободить оппозиционного журналиста Романа Протасевича, которого задержали 23 мая в результате экстренной посадки самолета Ryanair.

Об этом заявила представитель организации по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро.

— Белорусские власти должны немедленно и безоговорочно освободить редактора Telegram-канала Беларусь головного мозга Романа Протасевича, — написала она.

По ее словам, задержание журналиста является грубым нарушением обязательств ОБСЕ относительно свободы выражения взглядов и свободы СМИ.

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Задержание Протасевича

23 мая задержали белорусского журналиста и экс-главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Он сыграл значительную роль в протестах 2020 года.

Романа задержали после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.

Подробнее о задержании Протасевича читайте на Фактах ICTV.

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