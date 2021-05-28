ОБСЕ призывает власти Беларуси немедленно освободить журналиста Протасевича

ОБСЕ призывает власти Беларуси немедленно освободить оппозиционного журналиста Романа Протасевича, которого задержали 23 мая в результате экстренной посадки самолета Ryanair.

Об этом заявила представитель организации по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро.

— Белорусские власти должны немедленно и безоговорочно освободить редактора Telegram-канала Беларусь головного мозга Романа Протасевича, — написала она.

По ее словам, задержание журналиста является грубым нарушением обязательств ОБСЕ относительно свободы выражения взглядов и свободы СМИ.

Власти #Беларуси должны немедленно и безоговорочно освободить редактора Telegram-канала Беларусь головного мозга @belamova Романа Протасевича. Его задержание представляет собой грубое нарушение обязательств #ОБСЕ в отношении свободы выражения мнения и свободы СМИ. pic.twitter.com/EstpUCwiLF — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) May 27, 2021

Задержание Протасевича

23 мая задержали белорусского журналиста и экс-главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Он сыграл значительную роль в протестах 2020 года.

Романа задержали после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.

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