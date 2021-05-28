Соучредитель Telegram-канала Nexta Степан Путило рассказал, что ему поступают угрозы и попросил власти Польши, где он сейчас проживает, об усилении охраны.

Об этом Путило заявил в Варшаве во время пресс-конференции вместе с родителями Романа Протасевича, которого похитили белорусские власти, посадив самолет Ryanair, в котором находился активист.

— Угрозы поступают, в частности, нам, поэтому мы просим мир, Польшу и другие страны о дополнительной охране. Мы боимся за свою жизнь и здоровье из-за этого, — сказал Путило.

Также он считает, что нужно провести “беспрецедентное давление на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко”. По его мнению, такими методами могут стать экономическая, транспортная и политическая блокировки.

— Он понимает только язык силы. Нужно действовать экономически, политически, информационно… Транспортная блокировка режима, дипломатическая и т.д., — отметил журналист.

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Захват самолета Ryanair

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в аэропорту Минска, когда он находился в воздушном пространстве Беларуси. Экипажу сообщили о минировании, а для сопровождения судна в небо подняли истребитель МиГ-29.

На борту лайнера был белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Основателя канала Nexta и его девушку задержали в аэропорту Минска.

В ответ на такие действия Лукашенко ЕС запретил полеты белорусских авиакомпаний через свою территорию и рекомендовал европейским авиакомпаниям воздержаться от полетов через Беларусь.

25 мая стало известно, что Украина с 00.00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью, а украинским самолетам запрещается осуществлять полеты в воздушном пространстве РБ.

Фото: Stsiapan Putsila