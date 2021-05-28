Соучредитель Telegram-канала Nexta Степан Путило рассказал, что ему поступают угрозы и попросил власти Польши, где он сейчас проживает, об усилении охраны.
Об этом Путило заявил в Варшаве во время пресс-конференции вместе с родителями Романа Протасевича, которого похитили белорусские власти, посадив самолет Ryanair, в котором находился активист.
— Угрозы поступают, в частности, нам, поэтому мы просим мир, Польшу и другие страны о дополнительной охране. Мы боимся за свою жизнь и здоровье из-за этого, — сказал Путило.
Также он считает, что нужно провести “беспрецедентное давление на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко”. По его мнению, такими методами могут стать экономическая, транспортная и политическая блокировки.
— Он понимает только язык силы. Нужно действовать экономически, политически, информационно… Транспортная блокировка режима, дипломатическая и т.д., — отметил журналист.
Захват самолета Ryanair
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в аэропорту Минска, когда он находился в воздушном пространстве Беларуси. Экипажу сообщили о минировании, а для сопровождения судна в небо подняли истребитель МиГ-29.
На борту лайнера был белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Основателя канала Nexta и его девушку задержали в аэропорту Минска.
В ответ на такие действия Лукашенко ЕС запретил полеты белорусских авиакомпаний через свою территорию и рекомендовал европейским авиакомпаниям воздержаться от полетов через Беларусь.
25 мая стало известно, что Украина с 00.00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью, а украинским самолетам запрещается осуществлять полеты в воздушном пространстве РБ.
Фото: Stsiapan Putsila