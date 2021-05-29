Готовят санкции: США остановили авиасообщение с Беларусью

Правительство США приняло решение приостановить авиасообщение с Беларусью из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания основателя Nexta Романа Протасевича.

Соединенные штаты Америки таким способом осудили события, которые произошли 23 мая в Минске. Также США призывают к прекращению нарушения международных норм и прав человека.

В то же время США намерены вернуть санкции, которые ранее сняли с белорусских государственных предприятий. В частности гражданам США будет запрещено совершать сделки с этими организациями или их дочерними предприятиями.

Также США совместно с Европейским союзом разрабатывают санкции против политиков Беларуси, которые связаны с нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и принудительной посадкой самолета в Минске.

В то же время правительство США призывает освободить всех политических заключенных и принять участие в переговорах относительно проведения повторных справедливых выборов президента Беларуси, которые пройдут под контролем ОБСЕ.

Украина и Беларусь

После принудительной посадки и задержания Романа Протасевича также Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Такое решение принял Кабмин для безопасности украинских граждан. В то же время пересекать сухопутную границу между странами не запрещено.