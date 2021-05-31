Украина в воскресение, 30 мая, отправила первый самолет с гуманитарной помощью для Индии.

Соответствующее распоряжение о преодолении тяжелых последствий пандемии коронавируса было подписано Кабмином.

Самолет, на борту которого находится 184 кислородных концентратора вылетел из Киева и вскоре прибудет в Дели.

Кроме того, вскоре должен вылететь и второй рейс, который доставит для пострадавшего от Covid-19 населения Индии еще 216 таких аппаратов.

Груз сопровождают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Украина отправила в Дели первый рейс с гуманитарной помощью для Индии / 2 фотографии

Эпидемия коронавируса в Индии

В начале месяца на берегу реки Ганг в индийском штате Бихар обнаружили десятки тел местных жителей, погибших от Covid-19.

По словам очевидцев, в реке плавало не менее 150 трупов.

По данным местных СМИ, в бедных поселках прибегают к такому виду захоронений из-за высокой стоимости кремации.