Индия временно остановила экспорт лекарства, который в стране применяют при лечении против коронавируса. Такое решение приняли из-за вспышки заболеваемости и увеличения спроса препарата по всей стране.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения и поддержки семьи Индии на своем сайте.

По данным ВООЗ, по состоянию на 11 апреля за период пандемии в Индии зафиксировали 13 358 805 случаев коронавируса. За последние сутки количество больных Covid-19 увеличилось на 169 275 человек.

В стране резко увеличилось уровень заболеваемости коронавирусом — это привело к увеличению спроса на инъекционный препарат Ремдесивир в Индии, используемый для лечения пациентов с Covid-19. По этой причине правительство приостановило экспорт лекарства из Индии.

Вакцинация от Covid-19

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила свою запись на вакцинацию против коронавируса. В настоящее время она остается одной из немногих европейских лидеров, кто еще не получил прививку от заболевания.

В центре вакцинации Ангела Меркель была записана на 11 апреля. Прием отменили в кратчайшие сроки через онлайн-платформу бронирования. Ангела Меркель неоднократно подчеркивала, что подождет, пока наступит ее очередь вакцинироваться: новая дата записи канцлера на прививку пока неизвестна.