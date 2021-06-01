Макрон согласовал с Зеленским и Путиным встречу глав МИД в нормандском формате

Президент Франции Эммануэль Макрон согласовал с президентами РФ и Украины встречу в нормандском формате на уровне министров иностранных дел.

Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. Президент Франции отметил, что о встрече глав МИД в нормандском формате ему удалось договориться, проведя переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

— Она (встреча — Ред.) позволит зафиксировать прогресс, который может быть достигнут на встрече глав государств и правительств, — убежден Макрон.

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Макрон о нормандском формате

Во время этой же пресс-конференции Эммануэль Макрон отметил, что не видит альтернатив переговорам в нормандском формате. По его мнению, в последние месяцы в этом направлении был достигнут прогресс.

Поэтому президент Франции убежден, что решение по урегулированию ситуации на Донбассе нужно искать именно через нормандский формат.