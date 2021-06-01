Президент Франции Эммануэль Макрона сказал, что не видит альтернатив переговорам в нормандском формате и считает, что за последние месяцы был достигнут прогресс.

По мнению Макрона, решение по урегулированию конфликта на Донбассе нужно искать именно через нормандский формат.

Также французский президент подчеркнул, что для дальнейшей эффективной работы нужны решимость и систематизм.

— Мы продолжаем, — сказал политик на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Меркель о нормандском формате

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нынешняя ситуация в Беларуси никак не повлияет на переговоры в нормандском формате и работу по урегулированию конфликта на Донбассе нужно продолжать.

В то же время Меркель отметила, что процесс переговоров находится в крайне тяжелом положении, но Германия и Франция будут всячески помогать Украине.