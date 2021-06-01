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Софія Зінов'єва |

Мы продолжаем: Макрон считает нормандский формат наиболее эффективным

Мы продолжаем: Макрон считает нормандский формат наиболее эффективным

Президент Франции Эммануэль Макрона сказал, что не видит альтернатив переговорам в нормандском формате и считает, что за последние месяцы был достигнут прогресс.

По мнению Макрона, решение по урегулированию конфликта на Донбассе нужно искать именно через нормандский формат.

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Также французский президент подчеркнул, что для дальнейшей эффективной работы нужны решимость и систематизм.

— Мы продолжаем, — сказал политик на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Меркель о нормандском формате

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нынешняя ситуация в Беларуси никак не повлияет на переговоры в нормандском формате и работу по урегулированию конфликта на Донбассе нужно продолжать.

В то же время Меркель отметила, что процесс переговоров находится в крайне тяжелом положении, но Германия и Франция будут всячески помогать Украине.

Фото: Depositphotos

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