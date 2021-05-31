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Людмила Грубник |

Самый длительный период в 2021 году: Ким Чен Ын вновь не появляется на публике

Кім Чен Ин

Глава КНДР Ким Чен Ын снова длительное время не появляется на публике, он не был нигде замечен в течение последних 24 дней, что является самым продолжительным периодом в 2021 году.

По информации южнокорейского Министерства объединения, которое курирует отношения с Северной Кореей, лидер государства в последний раз был замечен на публике 6 мая 2021 года, когда он проводил фотосессию с семьями армии КНДР.

В то же время в ведомстве никак не прокомментировали возможные причины отсутствия Ким Чен Ына, объясняя это тем, что пока неуместно давать какие-либо оценки.

Ранее эксперты Южной Кореи выдвигали предположение, что Ким Чен Ын стал реже посещать публичные мероприятия из-за риска заразиться коронавирусом.

Ситуация в КНДР

В феврале 2021 года супруга руководителя КНДР Ли Соль Чжу впервые более чем за год появилась на публике.

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Тогда она побывала на концерте в Пхеньяне.

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Источник: Yonhap

Фото: Getty Images

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