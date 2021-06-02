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Софія Зінов'єва |

Тихановскую пригласили выступить в Сенате Соединенных Штатов

Тихановскую пригласили выступить в Сенате Соединенных Штатов

Три американских сенатора пригласили Светлану Тихановскую выступить в комитете по иностранным делам Сената США.

Джин Шахин, Крис Мерфи и Роб Портман, пригласили оппозиционного лидера Светлану Тихановскую в Вашингтон в июне.

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Сенаторы прибыли в Вильнюс чтобы засвидетельствовать свою поддержку белорусскому народу.

Джин Шахин отметила, что Республиканская и Демократическая партии занимают общую позицию относительно событий в Беларуси, а Роб Портман отметил, что пришло время реальных действий и США готовы к введению секторальных санкций.

Также сенаторы обсудили возможное участие Тихановской в саммите G-7.

Протесты в Беларуси

26 мая лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская анонсировала проведение новых акций протеста в Беларуси.

Заявление Тихановская сделала совместно с членами Координационного Совета, а также Народным антикризисным управлением, штабом Цепкало и Bypol.

Источник: Светлана Тихановская

Фото: Светлана Тихановская

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