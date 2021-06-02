Тихановскую пригласили выступить в Сенате Соединенных Штатов

Три американских сенатора пригласили Светлану Тихановскую выступить в комитете по иностранным делам Сената США.
Джин Шахин, Крис Мерфи и Роб Портман, пригласили оппозиционного лидера Светлану Тихановскую в Вашингтон в июне.
Сенаторы прибыли в Вильнюс чтобы засвидетельствовать свою поддержку белорусскому народу.
Джин Шахин отметила, что Республиканская и Демократическая партии занимают общую позицию относительно событий в Беларуси, а Роб Портман отметил, что пришло время реальных действий и США готовы к введению секторальных санкций.
Также сенаторы обсудили возможное участие Тихановской в саммите G-7.
Протесты в Беларуси
26 мая лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская анонсировала проведение новых акций протеста в Беларуси.
Заявление Тихановская сделала совместно с членами Координационного Совета, а также Народным антикризисным управлением, штабом Цепкало и Bypol.
Источник: Светлана Тихановская
Фото: Светлана Тихановская