В Нигерии боевики требуют более $270 тыс. за освобождение похищенных учеников

В Нигерии недавно вооруженные формирования похитили в городе Тегин около 150 учеников Исламской школы. Теперь боевики требуют выкуп за освобождение школьников.

Как сообщил директор этой школы Альхаджи Абубакар Альхасан, похитители хотят получить за освобождение детей более $270 тыс.

В то же время директор заявил, что он немедленно передал информацию о требовании бандитов властям штата Нигер, где расположен город.

Однако местные власти накануне заявили, что не будут платить выкуп за похищенных детей. Поэтому жители штата стали сами собирать деньги для спасения школьников.

Так, в конце мая вооруженная группа неизвестных людей на мотоциклах ворвалась в город и открыла стрельбу. После этого они направились в Исламскую школу и похитили детей.

Во время нападения одного человека убили, еще один — получил серьезные ранения.

Источник: Vanguard