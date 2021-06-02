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Факты / Мир / Мировые новости
Анастасія Рогожінська |

В Нигерии боевики требуют более $270 тыс. за освобождение похищенных учеников

Нігерія, бойовики

В Нигерии недавно вооруженные формирования похитили в городе Тегин около 150 учеников Исламской школы. Теперь боевики требуют выкуп за освобождение школьников.

Как сообщил директор этой школы Альхаджи Абубакар Альхасан, похитители хотят получить за освобождение детей более $270 тыс.

В то же время директор заявил, что он немедленно передал информацию о требовании бандитов властям штата Нигер, где расположен город.

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Однако местные власти накануне заявили, что не будут платить выкуп за похищенных детей. Поэтому жители штата стали сами собирать деньги для спасения школьников.

Так, в конце мая вооруженная группа неизвестных людей на мотоциклах ворвалась в город и открыла стрельбу. После этого они направились в Исламскую школу и похитили детей.

Во время нападения одного человека убили, еще один — получил серьезные ранения.

Источник: Vanguard

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