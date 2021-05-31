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Юлія Захарченко |

У Нігерії бойовики викрали близько 150 учнів

У Нігерії бойовики викрали близько 150 учнів

У Нігерії озброєна група невідомих людей на мотоциклах увірвалася в місто та відкрила стрілянину. Після цього вони попрямували в ісламську школу і викрали дітей.

Під час нападу одну людину вбили, ще одна отримала серйозні поранення. Школу відвідують близько 300 учнів у віці від семи до 15 років. Наразі невідома точна кількість викрадених дітей.

Останнім часом у державі почастішали випадки викрадення людей з метою отримання викупу. Невідомі влаштовують серії рейдів у школах і університетах Нігерії.

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З грудня 2020 року в Нігерії викрали близько 700 студентів, щоб незабаром отримати за них викуп. В суботу бойовики звільнили 14 студентів з університету в штаті Кадуна.

Перевернуте судно в Нігерії

Нещодавно в Нігерії перевернулося судно, на борту якого перебувало близько 160 пасажирів. Пасажирський катер розколовся та затонув в річці.

Після цього близько 140 осіб пропали безвісти. Під час аварії одна людина загинула. Водночас рятувальники знайшли 22 людей, які вижили.

Джерело: The Guardian

Фото: Pexels

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