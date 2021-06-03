Сторона обвинения требует приговорить экс-полицейского Дрейка Шовина к 30 годам тюрьмы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

Обвинение расценивает действия экс-правоохранителя как возмутительное злоупотребление служебными полномочиями.

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В тоже время защита подсудимого просит суд учесть время, которое Шовин уже провел под стражей, и заменить наказание условным сроком.

Адвокат полицейского Эрик Нельсон также обращает внимание на возраст обвиняемого и отсутствие судимостей.

По его словам, Дрейк Шовин является частью неисправной системы, а в тюрьме он может подвергаться нападениям.

Убийство Джорджа Флойда

25 мая 2020 года полицейский Дрейк Шовин в штате Миннесота задушил афроамериканца Джорджа Флойда.

Все, что происходило, снял прохожий и выложил видео в сеть. Дело приобрело такую ​​огласку, что по всей стране вспыхнули протесты против полицейского произвола в отношении темнокожих.

Протесты вызвали волну мародерства и разрушений, а их лозунгом стала фраза Black Lives Matter.