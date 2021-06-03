Сторона обвинения требует приговорить экс-полицейского Дрейка Шовина к 30 годам тюрьмы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.
Обвинение расценивает действия экс-правоохранителя как возмутительное злоупотребление служебными полномочиями.
В тоже время защита подсудимого просит суд учесть время, которое Шовин уже провел под стражей, и заменить наказание условным сроком.
Адвокат полицейского Эрик Нельсон также обращает внимание на возраст обвиняемого и отсутствие судимостей.
По его словам, Дрейк Шовин является частью неисправной системы, а в тюрьме он может подвергаться нападениям.
Убийство Джорджа Флойда
25 мая 2020 года полицейский Дрейк Шовин в штате Миннесота задушил афроамериканца Джорджа Флойда.
Все, что происходило, снял прохожий и выложил видео в сеть. Дело приобрело такую огласку, что по всей стране вспыхнули протесты против полицейского произвола в отношении темнокожих.
Протесты вызвали волну мародерства и разрушений, а их лозунгом стала фраза Black Lives Matter.