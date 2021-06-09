Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на пощечину, которую получил во время своей рабочей поездки. Он призвал не придавать этому инциденту большого значения.

— Все хорошо. Не будем преувеличивать этот инцидент, который я считаю единичным фактом. Не стоит позволять агрессивным лицам вступать в общественные дебаты, — отметил он.

Также президент Франции добавил, что даже после этого случая он продолжит так же, как и раньше, общаться с гражданами. По его словам, уже сегодня после того, как его ударили, он вернулся к людям, поговорил с ними и сделал совместные фото.

Пощечина Макрону

8 июня во Франции мужчина дал пощечину президенту Эммануэлю Макрону. Это произошло во время официального визита главы государства в Дром — департамент на юго-востоке Франции.

Макрон подошел близко к толпе и, вероятно, хотел пожать руку мужчине, но тот замахнулся и дал ему пощечину.

Охранники президента быстро отреагировали и забрали его от людей. Полиция задержала двух мужчин.

Источник: Dauphin