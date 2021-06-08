Правительство Индии обеспечит бесплатными вакцинами против коронавируса всех взрослых с 21 июня.

Такое решение приняли после критики неудачного внедрения вакцины, которой охватили менее 5% предполагаемого взрослого населения Индии, составляющего около 950 млн человек.

Ранее правительство бесплатно предоставляло вакцины только пенсионерам и рядовым работникам, а руководство штата и частных больниц вакцинировали за плату людей в возрасте от 18 до 45 лет.

Во втором месяце весны правительство Индии возложило ответственность за вакцинацию взрослых на провинции страны. По этой причине регионы столкнулись с огромными расходами.

Коронавирус в Индии

В связи со сложной ситуацией с коронавирусом в Индии, правительство заказало 300 млн доз еще не утвержденной вакцины.

Эта сделка обойдется Индии примерно в $206 млн. Эта вакцина сейчас находится на третьей фазе испытаний. Правительство Индии приняло такое решение, чтобы ускорить иммунизацию населения от Covid-19.