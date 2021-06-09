Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

Взрывы и поджоги: бразильский городок полностью заблокировала местная мафия

Взрывы и поджоги: бразильский городок полностью заблокировала местная мафия

В бразильском городке Манаус закрывают школы и останавливают общественный транспорт из-за массовых нападений местной мафии и уличных преступлений.

Массовые беспорядки начались после того, как во время полицейской операции в субботу был убит наркоторговец Эрик Батиста Коста, который был главарем местной мафии.

Читайте
Мафия Cosa Nostra: до сих пор живут на Сицилии и какой была раньше преступная семья

Бандиты начали мстить правоохранителям, вследствие чего взорвали 21 автомобиль, полностью сожгли несколько автобусных станций и отделений банков, а также обстреляли полицейский участок.

Местные жители боятся покидать свои дома, а правоохранители уже арестовали 29 человек, подозреваемых в этих преступлениях.

Перестрелка в метро Рио-де-Жанейро

6 мая в метро Рио-де-Жанейро во время проведения полицейской операции по разоблачению банды наркоторговцев произошла масштабная перестрелка.

В результате погиб один офицер полиции и 22 бандита, еще два правоохранители получили тяжелые ранения.

Подробнее о стрельбе в Рио-де-Жанейро, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка