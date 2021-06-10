Байден планирует обсудить с Меркель последствия Северного потока-2 для Украины

Президент США Джо Байден планирует во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудить строительство газопровода Северный поток-2 и его последствия для Европы и Украины.

Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

— Я ожидаю, что вопрос Северного потока-2 будет обсуждаться во время разговоров с немцами. Мы хотим поговорить с ними о том, какие последствия будет иметь этот трубопровод для энергетической безопасности в Европе, а также для Украины, — объяснил он.

В то же время Джейк Салливан не стал раскрывать определенные детали переговорного процесса с Германией. Но, по его словам, в Берлине хорошо понимают беспокойство Соединенных Штатов.

Компенсация за Северный поток-2

На днях госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США и Германия обсудят возможную компенсацию Украине в связи с завершением строительства Северного потока-2.

По мнению Блинкена, оптимальным решением будет гарантирования Украине того, что транзитные платежи, которые она может потерять, сохранятся и после запуска газопровода.

Источник: Белый дом