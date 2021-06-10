Президенту Албании Илиру Мете объявили импичмент

Парламент Албании проголосовал за отставку президента Илира Меты из-за нарушения конституции страны, а также призывов к насилию.

Депутаты проголосовали за импичмент президенту в среду, 9 июня. За это решение проголосовали 104 из 140 депутатов парламента.

Голосование прошло после отчета следственного комитета, который на прошлой неделе пришел к выводу, что Мета нарушил 16 статей конституции накануне всеобщих выборов в Албании 25 апреля.

В отчете рекомендуется отстранить президента от должности на год раньше, чем предполагалось закончить его срок.

Ожидается, что Конституционный суд, одобрение которого необходимо для утверждения решения парламента, примет его в течение трех месяцев.

В чем обвинили Мету?

Мету обвинили в нарушении конституции из-за невыполнения обязанности по обеспечению национального единства, поддержав оппозицию на недавних выборах в стране.

В результате перестрелки между сторонниками двух основных партий Албании — социалистов и демократов, за четыре дня до выборов, четыре человека были ранены, а еще один умер.

Мета отрицает любые нарушения со своей стороны и обвиняет социалистов в организации политической мести.

В Албании президент имеет в основном символические полномочия, но в то же время имеет определенную власть над судебной системой и вооруженными силами.

Источник: Albania Daily News