США передадут 92 странам 500 млн доз вакцины от коронавируса

Соединенные Штаты Америки готовы приобрести 500 млн доз вакцины от коронавируса, производства компании Pfizer.

Такая партия будет закуплена для последующей передачи правительствам 92 стран, чтобы способствовать борьбе с Covid-19.

— США передадут прививки странам с низким и средним уровнем дохода, -заявил американский президент Джо Байден.

По его словам, помощь США поможет спасти миллионы жизней по всему миру и при этом поспособствуют росту американской экономики.

Турне Байдена по Европе

Накануне президент США Джо Байден отправился в Европу, где проведет серию переговоров с лидерами различных стран.

В частности, он примет участие в саммите НАТО и встрече глав стран G7.

Кроме того, запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.