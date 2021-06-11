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Дмитро Кудрявцев |

США передадут 92 странам 500 млн доз вакцины от коронавируса

вакцина проти коронавірусу Pfizer і BionTECH

Соединенные Штаты Америки готовы приобрести 500 млн доз вакцины от коронавируса, производства компании Pfizer.

Такая партия будет закуплена для последующей передачи правительствам 92 стран, чтобы способствовать борьбе с Covid-19.

— США передадут прививки странам с низким и средним уровнем дохода, -заявил американский президент Джо Байден.

По его словам, помощь США поможет спасти миллионы жизней по всему миру и при этом поспособствуют росту американской экономики.

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Турне Байдена по Европе

Накануне президент США Джо Байден отправился в Европу, где проведет серию переговоров с лидерами различных стран.

В частности, он примет участие в саммите НАТО и встрече глав стран G7.

Кроме того, запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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