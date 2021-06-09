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Сверить геополитические часы: Байден отправился в турне по Европе

Джо Байден впервые на посту президента США отправляется в турне по Европе.

Мировая пресса называет визит знаковым, ведь после пребывания в Белом доме Дональда Трампа США заново выстраивают отношения с европейскими партнерами. И, самое главное, турне состоится до встречи Байдена с Владимиром Путиным.

Байден целью визита видит сплочение мировых демократий против авторитарных режимов, которое он считает определяющим вопросом сегодняшнего дня.

Сначала американский президент в Лондоне встретится с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы подтвердить особые отношения между странами.

Затем посетит саммит Большой семерки. Далее проследует в Бельгию, где примет участие в саммите НАТО.

В Альянсе отмечают: на этой встрече члены блока хотят познакомиться с Байденом-президентом и сверить с ним геополитические часы.

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После этого у Байдена – саммит ЕС-США, где будут говорить о росте влияния Китая и агрессии России. И потом – встреча с Путиным в Женеве.

Встреча Байдена и Путина

16 июня в Женеве состоится встреча президентов США и России.

Среди ряда вопросов, которые планируют обсудить Джо Байден и Владимир Путин, будет также российская агрессия против Украины.

Перед тем, как встретиться с Путиным, у Джо Байдена был телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава США заверил, что твердо будет отстаивать суверенитет Украины.

Кроме того, Байден сообщил, что пригласит Зеленского в Белый дом этим летом после возвращения из Европы 16 июня.

Подробнее о встрече Байдена и Путина читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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