В Белом доме назвали дату встречи Меркель и Байдена

Президент США Джо Байден встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель 15 июля. Встреча лидеров запланирована в Белом доме.

В Администрации президента США уже заявили, что они обсудят свою приверженность тесному сотрудничеству по ряду общих проблем, среди которых прекращение пандемии коронавируса, устранение угрозы изменения климата и содействие экономическому процветанию и международной безопасности на основе общих демократических ценностей.

Также в Белом доме уверены, что визит Ангелы Меркель подтвердит глубокие двусторонние связи между Соединенными Штатами и Германией.

Меркель и Северный поток-2

Накануне СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель планирует отправиться в Вашингтон, чтобы обсудить с президентом США Джо Байденом ситуацию по поводу Украины и Северного потока-2.

Как сообщили источники, Германия наработала компромиссный план, как можно разрядить конфликт вокруг строительства газопровода. Концепция будет направлена на то, чтобы сделать более заметной помощь, которую ФРГ предоставляет Украине.

Источник: Белый дом