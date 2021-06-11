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Вікторія Гірко |

В Белом доме назвали дату встречи Меркель и Байдена

В Белом доме назвали дату встречи Меркель и Байдена

Президент США Джо Байден встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель 15 июля. Встреча лидеров запланирована в Белом доме.

В Администрации президента США уже заявили, что они обсудят свою приверженность тесному сотрудничеству по ряду общих проблем, среди которых прекращение пандемии коронавируса, устранение угрозы изменения климата и содействие экономическому процветанию и международной безопасности на основе общих демократических ценностей.

Также в Белом доме уверены, что визит Ангелы Меркель подтвердит глубокие двусторонние связи между Соединенными Штатами и Германией.

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Байден планирует обсудить с Меркель последствия Северного потока-2 для Украины

Меркель и Северный поток-2

Накануне СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель планирует отправиться в Вашингтон, чтобы обсудить с президентом США Джо Байденом ситуацию по поводу Украины и Северного потока-2.

Как сообщили источники, Германия наработала компромиссный план, как можно разрядить конфликт вокруг строительства газопровода. Концепция будет направлена на то, чтобы сделать более заметной помощь, которую ФРГ предоставляет Украине.

Источник: Белый дом

Фото: Depositphotos

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