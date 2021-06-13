Лидеры G7 потребовали от Лукашенко уйти в отставку и провести выборы

Власти Беларуси должны провести в стране новые выборы и прекратить притеснение прав человека.

С таким заявлением выступили лидеры стран G7 по итогам саммита.

— Мы призываем самопровозглашенного президента Александра Лукашенко изменить курс и выполнить рекомендации ОБСЕ и вступить в диалог со всеми слоями общества, — сказано в заявлении.

При этом в отношении виновных в давлении на оппозицию будут введены новые санкции.

Кроме того, лидеры G7 пообещали оказывать гражданскому обществу и независимым СМИ Беларуси всю необходимую поддержку.

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Решение лидеров G7 по вакцинации

Ранее лидеры G7 приняли решение оказать бедным странам помощь в виде одного миллиарда доз вакцины от коронавируса.

Как минимум 700 млн доз планируется экспортировать уже до конца текущего года.

По мнению лидеров G7 такой шаг способствует добровольному лицензированию вакцин от коронавируса.