Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Юлія Захарченко |

Под Римом неизвестный открыл стрельбу — двое детей пострадали

Под Римом неизвестный открыл стрельбу — двое детей пострадали

Неизвестный открыл огонь в городе Ардеа — в результате стрельбы погиб мужчина пожилого возраста, также двое маленьких детей получили серьезные ранения.

Правонарушителю удалось скрыться, однако в настоящее время полицейские разыскивают нападавшего в Ардеа и соседних городах.

По данным иностранных СМИ, огонь открыл 34-летний мужчина, у которого есть психические расстройства. Также есть вероятность, что он может быть отцом пострадавших детей.

Читайте
Мощный взрыв в Китае: много погибших и раненых, улица в руинах

СМИ выдвигают версию, что трагедия могла произойти из-за ссоры. Мэр Ардеа также подтвердил, что дети серьезно ранены, врачи оказывают им медицинскую помощь.

Взрыв в Харькове

Сегодня неизвестные устроили взрыв в Харькове. Правонарушители смастерили самодельную взрывчатку и поместили в банкомат в отсек для выдачи денег.

Сам банкомат расположен внутри супермаркета, однако, к счастью, никто не пострадал. В полиции открыли два уголовных производства.

Источник: RaiNews24

Фото: Pexels

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка