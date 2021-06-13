Под Римом неизвестный открыл стрельбу — двое детей пострадали

Неизвестный открыл огонь в городе Ардеа — в результате стрельбы погиб мужчина пожилого возраста, также двое маленьких детей получили серьезные ранения.

Правонарушителю удалось скрыться, однако в настоящее время полицейские разыскивают нападавшего в Ардеа и соседних городах.

По данным иностранных СМИ, огонь открыл 34-летний мужчина, у которого есть психические расстройства. Также есть вероятность, что он может быть отцом пострадавших детей.

СМИ выдвигают версию, что трагедия могла произойти из-за ссоры. Мэр Ардеа также подтвердил, что дети серьезно ранены, врачи оказывают им медицинскую помощь.

Взрыв в Харькове

Сегодня неизвестные устроили взрыв в Харькове. Правонарушители смастерили самодельную взрывчатку и поместили в банкомат в отсек для выдачи денег.

Сам банкомат расположен внутри супермаркета, однако, к счастью, никто не пострадал. В полиции открыли два уголовных производства.

Источник: RaiNews24