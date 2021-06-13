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Абрамова Юлія |

В США автомобиль врезался в донорскую клинику — трое человек погибли

поліція Британії

В американской Пенсильвании, в городе Питтсбург, автомобиль врезался в донорскую клинику. По данным властей, по меньшей мере трое погибли после аварии.

Как сообщил директор по общественной безопасности Питтсбурга Уэнделл Хиссрич, автомобиль въехал в клинику Biomat USA.

Он также заявил, что один человек находится в критическом состоянии, а медик пострадал от отравления угарным газом. Состояние третьего человека неизвестно. Имена жертв пока не разглашаются.

Также указано, что авария спровоцировала пожар в здании.

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