В США автомобиль врезался в донорскую клинику — трое человек погибли

В американской Пенсильвании, в городе Питтсбург, автомобиль врезался в донорскую клинику. По данным властей, по меньшей мере трое погибли после аварии.

Как сообщил директор по общественной безопасности Питтсбурга Уэнделл Хиссрич, автомобиль въехал в клинику Biomat USA.

UPDATE: There are 3 confirmed fatalities. One medic has been transported to a local hospital for minor smoke inhalation. https://t.co/Jfv3eDvu2n

— Pgh Public Safety (@PghPublicSafety) June 12, 2021