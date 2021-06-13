В США автомобиль врезался в донорскую клинику — трое человек погибли

В американской Пенсильвании, в городе Питтсбург, автомобиль врезался в донорскую клинику. По данным властей, по меньшей мере трое погибли после аварии.

Как сообщил директор по общественной безопасности Питтсбурга Уэнделл Хиссрич, автомобиль въехал в клинику Biomat USA.

UPDATE: There are 3 confirmed fatalities. One medic has been transported to a local hospital for minor smoke inhalation. https://t.co/Jfv3eDvu2n — Pgh Public Safety (@PghPublicSafety) June 12, 2021

Он также заявил, что один человек находится в критическом состоянии, а медик пострадал от отравления угарным газом. Состояние третьего человека неизвестно. Имена жертв пока не разглашаются.

Также указано, что авария спровоцировала пожар в здании.

В Украине, на автодороге Киев — Харьков на въезде в Полтаву произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.