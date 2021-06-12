Сегодня утром в Киеве произошло ДТП — на улице Пуховской во время буксировки грузовик въехал в опору электропередач.

По этой причине улицу в обоих направлениях перекрыли. Ремонтные работы продлятся в течение двух дней — в это время возможны перебои света на левом берегу.

Автомобиль ГАЗ с применением жесткого сцепления сбил высоковольтную металлическую опору — провода под напряжением оборвались.

В ДТЭК Киевские электросети сообщили, что сейчас специалисты ликвидируют последствия аварии на транзитной высоковольтной сети 110 кВ ТЭЦ-6, питающую Левый берег столицы.

Видео ДТП уже попало в сеть. На нем видно, как грузовик за считанные секунды повалил опору электропередач.

Потоп на правом берегу

Недавно в Киеве произошла авария возле торгового центра Ocean Plaza на улице Антоновича. Потоп возле Лыбедской за последний год произошел уже второй раз.

Специалисты демонтировали трубы и заменили поврежденный асфальт на дороге. Также поблизости заменили 100 м трубопровода, чтобы избежать еще одной аварии.