Грозит многомиллионный штраф: Германия требует от Telegram делиться данными

Министерство юстиции Германии требует от администрации мессенджера Telegram удалять противоправный контент и предоставлять правоохранительным органам информацию, о пользователях, нарушающих закон.

Соответствующее уведомление было направлено в центральный офис в Дубае.

В частности, Telegram не указал властям контактное лицо, к которому можно было бы обратиться, а также не определил процедуру подачи властями страны жалоб на незаконный контент и запросов на получение необходимой информации.

Кроме того, начала процедура по взысканию с компании штрафа в размере 55 млн евро за предыдущие нарушения.

Сообщается, что из-за непрозрачности администрации Telegram и практически полностью отсутствующей модерацией мессенджер стал популярен среди наркоторговцев, террористов и других преступников.

Приложение используют 570 млн человек по всему миру, а пандемия коронавируса лишь увеличила его популярность.

Налог на Google в Украине

В прошлом месяце в Верховную Раду был внесен законопроект о налогообложении IT-гигантов.

В частности, под действие документа попадут такие компании как Facebook, Apple, Microsoft или Netflix.

Если депутаты поддержат законопроект во втором чтении, украинский бюджет ежегодно будет получать около 3 млрд грн.