Удары Сил обороны Украины по российским наземным линиям связи и тыловым объектам нарушают логистику оккупационных войск вдоль всей линии фронта — от оккупированной Луганской области до Крыма.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Как Украина усиливает удары по тылу РФ

Аналитики ISW отмечают, что Украина может расширять кампанию ударов беспилотниками по российским полигонам и другим объектам в оперативном тылу на оккупированных территориях.

В частности, командующий Сил беспилотных систем майор Роберт Мадяр Бровди и Генеральный штаб ВСУ 30 мая сообщили об ударе по полигону Трехизбенка российской армии вблизи Кряковки в Луганской области.

Также украинские военные нанесли удар по полигону возле Приморского Посада в оккупированной части Запорожской области.

По словам Бровди, во время этого удара подразделения российской 64 отдельной мотострелковой бригады понесли потери. Предварительно сообщалось по меньшей мере о 31 пострадавшем военном, из которых девять — погибшие.

В ISW считают, что такие удары могут быть частью украинской кампании по срыву концентрации российских сил в ближнем тылу.

Аналитики напоминают, что ранее российская армия использовала улучшенные возможности разведки беспилотниками для нанесения высокоточных ударов по украинским полигонам.

Теперь Украина, вероятно, пытается применить подобный подход против российских войск.

– Украинская кампания ударов средней дальности по российским наземным линиям связи нарушает логистику РФ на всем театре военных действий, от оккупированной Луганщины до Крыма… Украинские войска фактически расширяют зону активности беспилотников от средней дальности до линии фронта, что нарушает способность РФ транспортировать личный состав на передовую и тактику инфильтрации, на которую российские войска полагались для продвижения за последние несколько месяцев, — подчеркнули в ISW.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о запуске программы Логистический локдаун, которая предусматривает масштабирование ударов средней дальности по российскому тылу.

По его словам, Украина уже вчетверо увеличила уничтожение вражеской логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов снабжения на оперативной глубине. Для реализации первого этапа программы Минобороны и Генштаб выделили дополнительные 5 млрд грн на закупку современных средств middle strike.

