Выезд мужчин за границу: какие правила будут действовать с 1 июня 2026 года
С 1 июня 2026 года в Украине пересечение государственной границы для военнообязанных мужчин будет регулироваться нормами закона о мобилизации, однако есть ряд важных условий и категорий, на которые стоит обратить внимание.
Как проверить ограничения на выезд за границу онлайн
В июне 2026 года ограничения на выезд за границу в Украине можно будет проверить через сервис Личный кабинет, который запускает Госпогранслужба.
– Отныне граждане смогут самостоятельно и оперативно узнавать, есть ли у них временные ограничения на выезд за границу. Отметим, что сервис на официальном сайте ГПСУ позволяет получать информацию в реальном времени только о наличии запретов, наложенных на основании решений суда и постановлений Государственной исполнительной службы, – говорится в сообщении.
Так, сервис поможет мужчинам, желающим пересечь государственную границу, оперативно узнать о временных ограничениях, наложенных судом или исполнительной службой (алименты, штрафы, другие долги).
В то же время запрет на выезд, наложенный в связи с военным положением для мужчин 18–60 лет, лиц, подпадающих под действие нормы пункта 214 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21.07.1995 № 57, проверяются по отдельным правилам и в кабинете не отображаются.
В ГПСУ подчеркивают: сервис не отменяет существующие ограничения, но дает возможность быстро их выявить и устранить.
Такие ограничения, чаще всего, могут повлиять на выезд родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов.
Ранее для получения этой информации приходилось подавать письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации ГПСУ (по почте или лично) и ждать ответа несколько недель. Теперь все стало максимально удобно и быстро.
Как работает новый сервис ГПСУ:
- Регистрация через электронную подпись id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID или КЭП.
- Авторизация – на портале ГПСУ.
- Проверка происходит в режиме реального времени через автоматические системы в базах данных ГПСУ.
- Статус “ограничений нет” или “имеется временное ограничение” появится мгновенно.
Отмечается, что сервис работает круглосуточно и доступен с любого устройства: смартфона, планшета или компьютера.
Выезд мужчин за границу: какие документы будут проверять с 1 июня
Для выезда за границу мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны иметь:
- действующий военно-учетный документ;
- актуальные данные в ТЦК и СП;
- подтверждение отсрочки или другого законного основания для выезда;
- заграничный паспорт.
Особое внимание Госпограничная служба будет уделять электронной проверке данных через реестры. В военном документе должен быть специальный QR- или идентификационный код, который пограничники считывают для сверки информации в системе. Код может быть напечатан в новом документе или вклеен в военный билет старого образца.
Если данные в реестре Оберег, приложении Резерв+ или документах не будут совпадать, мужчине могут отказать в выезде даже при наличии формальных оснований.
Как работает выезд работников СМИ за границу в июне 2026 года
Для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, работающих в сфере медиа, информации и стратегических коммуникаций, продолжает действовать специальный порядок пересечения границы, предусмотренный постановлением Кабмина №1509.
Журналисты, работники медиа и представители стратегических коммуникаций могут находиться за пределами Украины до 60 дней. Для выезда необходимо получить письмо-согласование от Госкомтелерадио.
В документе обязательно должны быть указаны:
- дата выезда;
- ориентировочная дата возвращения;
- пункт пропуска;
- данные о цели поездки.
Выезд за границу для забронированных: что нужно знать 1 июня
С 1 июня 2026 года в Украине продолжают действовать обновленные правила бронирования военнообязанных работников и выезда мужчин за границу, предусмотренные постановлением Кабмина №1608. Изменения касаются прежде всего предприятий оборонно-промышленного комплекса и компаний, имеющих статус критически важных для экономики.
- В частности, предприятия ОПК могут бронировать своих работников на срок до 45 дней для:
- уточнения военно-учетных данных;
- устранения нарушений в документах;
- завершения оформления бронирования;
- подготовки документов для законного выезда за границу.
Однако сам факт бронирования не гарантирует автоматический выезд за пределы Украины. Для пересечения границы мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны:
- иметь действующее подтверждение бронирования;
- находиться на специальном воинском учете;
- иметь актуальные данные в ТЦК и СП;
- представить документы о служебной командировке или ином законном основании для выезда.
Почему забронированным мужчинам могут отказать в выезде
Даже при наличии бронирования пограничная служба может отказать в выезде, если:
- данные в реестрах неактуальны;
- информация в ТЦК не обновлена;
- документы содержат ошибки;
- отсутствует подтверждение цели поездки.
Юристы рекомендуют заранее проверять статус бронирования и актуальность данных в Резерв+, поскольку именно несоответствие информации часто становится причиной проблем на границе.
Кто из мужчин может выезжать за границу в июне: актуальные правила
Без дополнительных разрешений выезжать из Украины с 1 июня 2026 года могут:
- мужчины в возрасте от 18 до 22 лет при наличии военно-учетного документа;
- граждане, достигшие 60-летнего возраста;
- лица, исключенные из воинского учета;
- мужчины с официально подтвержденной негодностью к военной службе.
Для пересечения границы таким гражданам необходимо иметь загранпаспорт и документы, предусмотренные действующим законодательством.
В то же время для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет выезд за пределы Украины возможен только при наличии законных оснований и подтверждающих документов.
Право на выезд имеют:
- мужчины, нуждающиеся в лечении или реабилитации за рубежом;
- лица с семейными обстоятельствами, предусмотренными законодательством;
- студенты, аспиранты и курсанты при наличии соответствующих документов;
- зарезервированные работники и представители критически важных предприятий;
- журналисты, работники СМИ и сферы стратегических коммуникаций;
- волонтеры, перевозящие гуманитарную помощь или грузы для ВСУ;
- мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью или нуждающихся в постоянном уходе;
- другие категории граждан, имеющие официально подтвержденные основания для выезда.
Напомним, в мае Кабмин отменил ограничения на выезд за границу для всех женщин без исключений.
Теперь женщины, занимающие должности в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах, смогут выезжать за границу не только в рамках служебной командировки.