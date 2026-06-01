С 1 июня 2026 года в Украине пересечение государственной границы для военнообязанных мужчин будет регулироваться нормами закона о мобилизации, однако есть ряд важных условий и категорий, на которые стоит обратить внимание.

Каких именно изменений следует ожидать с 1 июня 2026 года – читайте в материале.

Как проверить ограничения на выезд за границу онлайн

В июне 2026 года ограничения на выезд за границу в Украине можно будет проверить через сервис Личный кабинет, который запускает Госпогранслужба.

Сейчас смотрят

– Отныне граждане смогут самостоятельно и оперативно узнавать, есть ли у них временные ограничения на выезд за границу. Отметим, что сервис на официальном сайте ГПСУ позволяет получать информацию в реальном времени только о наличии запретов, наложенных на основании решений суда и постановлений Государственной исполнительной службы, – говорится в сообщении.

Так, сервис поможет мужчинам, желающим пересечь государственную границу, оперативно узнать о временных ограничениях, наложенных судом или исполнительной службой (алименты, штрафы, другие долги).

В то же время запрет на выезд, наложенный в связи с военным положением для мужчин 18–60 лет, лиц, подпадающих под действие нормы пункта 214 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21.07.1995 № 57, проверяются по отдельным правилам и в кабинете не отображаются.

В ГПСУ подчеркивают: сервис не отменяет существующие ограничения, но дает возможность быстро их выявить и устранить.

Такие ограничения, чаще всего, могут повлиять на выезд родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Ранее для получения этой информации приходилось подавать письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации ГПСУ (по почте или лично) и ждать ответа несколько недель. Теперь все стало максимально удобно и быстро.

Как работает новый сервис ГПСУ:

Регистрация через электронную подпись id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID или КЭП. Авторизация – на портале ГПСУ. Проверка происходит в режиме реального времени через автоматические системы в базах данных ГПСУ. Статус “ограничений нет” или “имеется временное ограничение” появится мгновенно.

Отмечается, что сервис работает круглосуточно и доступен с любого устройства: смартфона, планшета или компьютера.

Выезд мужчин за границу: какие документы будут проверять с 1 июня

Для выезда за границу мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны иметь:

действующий военно-учетный документ;

актуальные данные в ТЦК и СП;

подтверждение отсрочки или другого законного основания для выезда;

заграничный паспорт.

Особое внимание Госпограничная служба будет уделять электронной проверке данных через реестры. В военном документе должен быть специальный QR- или идентификационный код, который пограничники считывают для сверки информации в системе. Код может быть напечатан в новом документе или вклеен в военный билет старого образца.

Если данные в реестре Оберег, приложении Резерв+ или документах не будут совпадать, мужчине могут отказать в выезде даже при наличии формальных оснований.

Как работает выезд работников СМИ за границу в июне 2026 года

Для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, работающих в сфере медиа, информации и стратегических коммуникаций, продолжает действовать специальный порядок пересечения границы, предусмотренный постановлением Кабмина №1509.

Журналисты, работники медиа и представители стратегических коммуникаций могут находиться за пределами Украины до 60 дней. Для выезда необходимо получить письмо-согласование от Госкомтелерадио.

В документе обязательно должны быть указаны:

дата выезда;

ориентировочная дата возвращения;

пункт пропуска;

данные о цели поездки.

Выезд за границу для забронированных: что нужно знать 1 июня

С 1 июня 2026 года в Украине продолжают действовать обновленные правила бронирования военнообязанных работников и выезда мужчин за границу, предусмотренные постановлением Кабмина №1608. Изменения касаются прежде всего предприятий оборонно-промышленного комплекса и компаний, имеющих статус критически важных для экономики.

В частности, предприятия ОПК могут бронировать своих работников на срок до 45 дней для:

уточнения военно-учетных данных;

устранения нарушений в документах;

завершения оформления бронирования;

подготовки документов для законного выезда за границу.

Однако сам факт бронирования не гарантирует автоматический выезд за пределы Украины. Для пересечения границы мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны:

иметь действующее подтверждение бронирования;

находиться на специальном воинском учете;

иметь актуальные данные в ТЦК и СП;

представить документы о служебной командировке или ином законном основании для выезда.

Почему забронированным мужчинам могут отказать в выезде

Даже при наличии бронирования пограничная служба может отказать в выезде, если:

данные в реестрах неактуальны;

информация в ТЦК не обновлена;

документы содержат ошибки;

отсутствует подтверждение цели поездки.

Юристы рекомендуют заранее проверять статус бронирования и актуальность данных в Резерв+, поскольку именно несоответствие информации часто становится причиной проблем на границе.

Кто из мужчин может выезжать за границу в июне: актуальные правила

Без дополнительных разрешений выезжать из Украины с 1 июня 2026 года могут:

мужчины в возрасте от 18 до 22 лет при наличии военно-учетного документа;

граждане, достигшие 60-летнего возраста;

лица, исключенные из воинского учета;

мужчины с официально подтвержденной негодностью к военной службе.

Для пересечения границы таким гражданам необходимо иметь загранпаспорт и документы, предусмотренные действующим законодательством.

В то же время для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет выезд за пределы Украины возможен только при наличии законных оснований и подтверждающих документов.

Право на выезд имеют:

мужчины, нуждающиеся в лечении или реабилитации за рубежом;

лица с семейными обстоятельствами, предусмотренными законодательством;

студенты, аспиранты и курсанты при наличии соответствующих документов;

зарезервированные работники и представители критически важных предприятий;

журналисты, работники СМИ и сферы стратегических коммуникаций;

волонтеры, перевозящие гуманитарную помощь или грузы для ВСУ;

мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью или нуждающихся в постоянном уходе;

другие категории граждан, имеющие официально подтвержденные основания для выезда.

Напомним, в мае Кабмин отменил ограничения на выезд за границу для всех женщин без исключений.

Теперь женщины, занимающие должности в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах, смогут выезжать за границу не только в рамках служебной командировки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.