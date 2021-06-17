Мы выяснили отношения: Байден объяснил Путину свое заявление о том, что он убийца

Президент США Джо Байден объяснил президенту РФ обвинения в том, что он убийца.

Об этом во время пресс-конференции по итогам саммита США-Россия заявил Владимир Путин.

Вопрос об обвинении Байдена, признавшего Путина убийцей, озвучил один из российских журналистов.

В ответ президент РФ назвал слова Джо Байдена “резким заявлением”.

— Что сказать, мы все знаем эти заявления. Но после этого президент Байден мне позвонил, мы выяснили отношения, меня его объяснения устроили. И он предложил мне встречу, — пояснил Путин.

В то же время он не обошел возможности обвинить США в участии в локальных военных конфликтах во многих странах мира, приведя пример Афганистана и Ирака.

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Встреча Путина и Байдена

В среду, 16 июня в швейцарском городе Женева состоялась первая встреча Джо Байдена и Владимира Путина с момента избрания американского президента.

Путин и Байден обсудили внешнеполитические аспекты сотрудничества, а также дипломатический скандал между США и РФ, связан с взаимным отзывом послов.

Также в разговоре президентов упоминалось об урегулировании конфликта на Донбассе.