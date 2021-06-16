Иран не будет разглашать имен подозреваемых по делу о сбивании украинского самолета МАУ над Тегераном, как минимум до решения суда.

Об этом в интервью рассказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов и отметил, что этот вопрос является очень “чувствительным” для Ирана.

По словам Мамедова, иранская сторона отметила, что до принятия решения суда объявления любых персональных данных подозреваемых военнослужащих невозможно.

— Чувствительным для них и вопросы, обвиняемые являются военнослужащими, а потому разглашение данных о них запрещено на национальном уровне, — рассказал Мамедов.

Заместитель генпрокурора также рассказал, что Украина категорически не удовлетворена результатами последних переговоров в Тегеране, так как не получила никакой новой информации.

Также украинская сторона не получила никаких официальных документов в подтверждение того, что подозреваемые лица находятся под стражей.

Катастрофа МАУ

8 января 2020 над Тегераном иранскими воздушными силами был сбит пассажирский самолет МАУ.

Все 176 пассажиров погибли, среди них было и 11 граждан Украины.

В этом году в апреля было объявлено подозрение 10 иранским чиновникам, а 4 июня власти страны заявили о готовности выплатить компенсации родственникам погибших.