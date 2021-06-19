Белый дом опроверг информацию о приостановлении военной помощи Украине

В Белом доме прокомментировали информацию издания Politico о прекращении военной помощи США Украине на сумму $100 млн.

Представитель Белого дома Джен Псаки опровергла это сообщение и назвала его нонсенсом.

— Информация о том, что мы сдерживаем помощь Украине в сфере безопасности — это нонсенс. Буквально на прошлой неделе — накануне саммита США и России — мы предоставили пакет помощи в области безопасности на сумму $150 млн, включая летальное оружие, — заявила Псаки.

Она также добавила, президент Джо Байден прямо сказал президенту Владимиру Путину, что США будут твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Накануне издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что Соединенные Штаты заморозили военную помощь Украине на $100 млн.

Чиновники в Совете национальной безопасности США якобы отложили предложение после того, как РФ объявила о сокращении войск, расположенных вблизи Украины, и накануне саммита президента Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Соединенные Штаты также хотят начать консультации с Украиной относительно того, как она видит Минские соглашения и каким образом планирует двигаться к их выполнению. Госсекретарь Виктория Нуланд отметила, что после этого можно будет определить, есть ли основания для того, чтобы к этому процессу подключилась Америка.

Источник: The White House