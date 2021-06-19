Раз Украина закрыла нам пролет, то мы из Украины не будем принимать самолеты — Лукашенко

Беларусь не будет принимать самолеты из Украины, сообщил белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Других авиакомпаний это решение пока не касается.

Из-за захвата самолета Ryanair 23 мая Украина закрыла свое авиапространство для самолетов из Беларуси.

Сегодня, 19 июня, Лукашенко заявил Киеву, что Беларусь не будет принимать украинские самолеты.

— Вы видите, как гадко поступила Украина. Мы здесь спасаем их людей, и будем спасать, люди-то ни в чем не виноваты, а они закрыли нам пролет… Раз Украина закрыла нам пролет, то мы из Украины не будем просто принимать самолеты, — цитирует Лукашенко БелТА.

Он также добавил, что белорусские самолеты пока тратят лишнее время, облетая Украину для того, чтобы попасть в Турцию и Египет.

— Другие авиакомпании, турецкие, непосредственно пока летают. Хотя мы сейчас ведем диалог, — сказал Лукашенко.

С 26 мая авиасообщение между Украиной и Беларусью закрыто.

Есть сведения, что спецоперацию по принудительной посадке авиалайнера компании Ryanair в Минске готовили для задержания лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, а не основателя Nexta Романа Протасевича.

Источник: Белта