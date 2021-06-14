Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусов надо обучить навыкам обращения со стрелковым оружием, так как в стране может разразиться война.

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Об этом он сказал во время посещения завода по производству боеприпасов Устье.

— Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас, — заявил Лукашенко, напомнив о важности обучения населения навыкам обращения со стрелковым оружием.

Непризнанный президент считает, что к обучению нужно привлекать тех, кто не служил в армии, в частности, студентов.

— Разумеется, что навыкам обращения с оружием обучают тех, кто проходит подготовку в вооружённых силах, однако есть значительное число тех, кто не попадает в войска по призыву. Вот на них и следует обратить внимание. А почему студентов и прочих не привлечь и не обучить стрелковым оружием пользоваться — собрать, разобрать автомат, стрельнуть? Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в тяжёлые времена обучаться на поле боя, — сказал Лукашенко.

Наказание за протесты

Ранее Лукашенко решил ужесточить наказания за проведение массовых мероприятий. В частности, уголовная ответственность предусмотрена за участие и организацию протестов.

Согласно документу, будут арестовывать или сажать в тюрьму до трех лет за неоднократное проведение массовых мероприятий.

Также за привлечение к экстремистской деятельности и “другое содействие” такой деятельности грозит до четырех лет лишения свободы или от двух до шести лет тюрьмы.

Источник: БелТа