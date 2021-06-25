Попросили надеть маску: в Италии мужчина устроил резню в автобусе

В итальянском городе Флоренция пассажир автобуса ранил ножом двух человек, которые сделали ему замечание из-за отсутствия маски.

Инцидент произошел вечером 24 июня. Как сообщили правоохранители, в центре столкновения оказался 31-летний египтянин.

Зайдя в автобус без маски, он начал игнорировать замечание водителя. Уже через некоторое время о необходимости надеть маску ему начали говорить пассажиры пассажиры автобуса.

Без всяких слов мужчина достал из кармана нож и ударил в голову стоявшего рядом 53-летнего мужчину.

На защиту раненого стала 63-летняя итальянка, которая также получила ножевой удар в руку.

Очевидцы резни немедленно вызвали правоохранителей, а водитель автобуса заблокировал двери на вход и выход.

Во время задержания 31-летний мужчина сначала выбросил окровавленный нож на проезжую часть, после чего еще несколько минут оказал сопротивление полицейским.

Нападающего арестовали: о том, грозит ли ему уголовная ответственность, станет известно в ближайшее время.

Масочный режим в Италии

Италия отменяет обязательный масочный режим на открытом воздухе, начиная с 28 июня.

Отметим, что в транспорте использование масок по-прежнему останется обязательным.

По состоянию на последнюю неделю в белой зоне карантина находится более 99% Италии, в том числе и Флоренция.

В министерстве охраны Италии отметили, что отказ от масок на улицах — это “компенсация” за многочисленные неудобства, которые пришлось пережить итальянцам с момента введения первого локдауна.

Источник: Ansa