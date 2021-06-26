В Турции заявили о реализации проекта судоходного канала Стамбул между Мраморным и Черным морями в обход Босфора.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что новый канал гарантирует большую безопасность Стамбула, так как по природной водной артерии между морями — пролив Босфор — ежегодно проходит все больше судов, несущих потенциальный риск.

Президент напомнил о подсчетах экспертов, согласно которым к 2050 году через Босфор будет следовать 78 тыс. судов в год, тогда как безопасная пропускная способность пролива составляет 25 тыс.

— Строительство канала Стамбул планируют завершить через шесть лет. Стоимость проекта оценивается примерно в $ 15 млрд, — сказал он на церемонии закладки фундамента первого моста через канал.

Длина канала составляет 45 км, минимальная ширина — 245 м, глубина — около 21 м.

По словам президента, канал Стамбул станет наиболее оптимальной из всех альтернатив, стоявших перед турецкими властями.

Впервые идею создания такого канала Эрдоган озвучил в 2011 году.

В то же время многие эксперты выражают обеспокоенность тем, что новый канал, возможно, не будет распространяться конвенция Монтре, согласно которой, в частности корабли нечерноморских стран могут находиться в акватории Черного моря не более 21 дня.

Источник: Anadolu