Беларусь приостанавливает участие в инициативе ЕС Восточное партнерство.

В МИД страны заявили о реализации процедуры прекращения действия соглашения о реадмиссии с ЕС.

— Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений, — говорится в заявлении.

В МИД констатировали, что вынужденное прекращение действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью.

Кроме отмены участия в европейской инициативе, Минск в ответ на санкции запрещает въезд в Беларусь представителям евроструктур, отзывает для консультаций своего постпреда при ЕС.

— Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций “, — сообщили в МИД Беларуси.

Кроме того, отмечается в заявлении, в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые способствовали введению ограничительных мер.

Источник: МЗС Беларуси