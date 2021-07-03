Активно работаем над этим: Минфин Германии о сохранении транзита газа через Украину

Германия активно работает над тем, чтобы сохранить транзит газа из России через Украину в страны ЕС. Об этом сообщил министр финансов страны Олаф Шольц.

— Мы работаем очень активно, чтобы быть уверенными, что договор о газовом транзите между Украиной и Россией будет продлен. Мы чувствуем ответственность за транзит газа через Украину и в будущем, в ближайшие десятилетия, а не только в следующие два-три года, — отметил он.

Сейчас позиция Германии заключается в том, что газопровод Северный поток-2 должен быть достроен, но транзит голубого топлива через Украину необходимо сохранить.

По словам Олафа Шольца, этот договор действует как минимум до 2024 года. Хотя он предусматривает, что стороны проверят возможность продления действия документа до 2034 года.

Со своей стороны министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия делает все возможное, чтобы Украина не понесла убытки от введения в эксплуатацию Северного потока-2.

Источник: Bloomberg TV