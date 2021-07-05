Мы будем поддерживать Украину в ее вступлении в ЕС и НАТО — МИД Греции

Курс Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО поддерживает еще одна страна-участница ЕС — Греция.

Об этом сообщил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время пресс-конференции в Киеве, отметив, что его страна прилагает усилия для соблюдения мер безопасности относительно Украины в Черном море.

— Мы будем поддерживать Украину в ее вступлении в Европейский Союз и НАТО. Мы можем стать идеальным союзником Украины в ЕС и заинтересованы в развитии отношений, поскольку Украина — это часть Европы, — заявил он.

По мнению греческого дипломата, сейчас Украине следовало бы больше использовать положения Соглашения об ассоциации с ЕС. Он также заверил, что Греция поддерживает Украину на пути реформирования в соответствии со стандартами НАТО.

На днях заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заверил, что Украина делает все возможное для вступления в Альянс и обязательно вступит в НАТО со временем.

По его словам, вступление Украины в НАТО стоит на повестке дня с 1998 года, поэтому это лишь вопрос времени.