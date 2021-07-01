Однажды это произойдет — МИД Польши о вступлении Украины в НАТО

Замминистра МИД Польши Марчин Пшидач заверил, что Украина делает все возможное для вступления в Альянс и обязательно вступит в НАТО со временем.

Пшидач отметил, что вопрос вступления Украины в НАТО стоит на повестке дня с 1998 года и это лишь вопрос времени.

— Однажды это произойдет. Украина делает все возможное, чтобы добиться необходимых целей, — рассказал политик.

Пшедач также напомнил, что Евросоюз еще в 2016 году принял документ в котором говорится о пяти принципах отношений с РФ, среди которых есть и выборочный диалог с Российской Федерацией.

Среди принципов также поддержка мониторинга соблюдения прав человека в России и минских соглашений, заявил Марчин Пшидач.

Замминистра иностранных дел Польши обратил внимание на эскалацию конфликта на Донбассе со стороны России, агрессивные действия на Крымском полуострове, вмешательство во внутренние дела Беларуси и кибератаки на польских политиков.

— Это их позитивная атмосфера для создания диалога на высоком уровне? , — добавил чиновник.

Читайте: