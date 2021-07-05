Хакеры осуществили кибератаку на соцсеть команды Дональда Трампа GETTR, взломали некоторые аккаунты и страницу поддержки через три дня после запуска.

4 июля были взломаны популярные верифицированные аккаунты, в том числе аккаунт поддержки, а также изменены профили пользователей платформы.

Они отражали лишь одно сообщение: @JubaBaghdad был здесь 🙂 ^^ free palestine ^^

Под хакерскую атаку попал аккаунт спикера Трампа Джейсона Миллера, который и является основателем платформы. Атака длилась около 1,5 часа.

Ответственность за атаку взял на себя хакер с ником @JubaBaghdad, который заявил, что с технической точки зрения это было очень легко сделать.

На данный момент проблема уже решена, заявил Джейсон Миллер.

Блокировка аккаунтов Трампа

5 мая 2021 наблюдательный совет Facebook принял решение о том, чтобы оставить аккаунты 45-го президента США заблокированными в таких социальных сетях, как Facebook и Instagram.

Впервые страницы Дональда Трампа заблокировали после штурма Капитолия по его призывам.

Источник: Insider