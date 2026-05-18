В Украине завершили разработку первой управляемой авиационной бомбы, которая может поражать цели на десятки километров вглубь обороны противника.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Первая украинская управляемая авиабомба: что известно

По словам Михаила Федорова, в Украине была создана первая управляемая авиационная бомба собственного производства.

Разработку представил участник оборонного кластера Brave1.

По словам министра обороны Украины, разработка длилась 17 месяцев и уже прошла все необходимые испытания, после чего была признана готовой к боевому применению.

Авиабомба имеет боевую часть около 250 кг.

The first Ukrainian glide bomb from @BRAVE1ua is ready for combat deployment. Development took 17 months. The warhead weighs 250 kg. The Ukrainian glide bomb features a unique design created specifically for the realities of modern warfare. Pilots are currently rehearsing… pic.twitter.com/Pnr15iTG9L — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) May 18, 2026

Она способна поражать укрепления, командные пункты и другие важные цели на значительном расстоянии после сброса с носителя.

— Украинская КАБ имеет уникальную конструкцию и создана с учетом реалий современной войны. Это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения укреплений, командных пунктов и других целей врага на десятки километров вглубь после запуска, — отметил Федоров.

Министр обороны подчеркнул, что первая экспериментальная партия уже закуплена, а украинские пилоты отрабатывают боевое применение в реальных условиях.

Он заявил, что Украина постепенно переходит к системному производству собственных высокотехнологичных вооружений, которые должны усилить силы обороны на поле боя.

По словам Михаила Федорова, Украина будет масштабировать использование КАБов, повышающих точность и дальность поражения на поле боя.

Напомним, 11 мая Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что у Украины уже есть ракеты, которые по дальности не уступают немецким Taurus, однако продолжает работать над расширением арсенала дальнобойных средств поражения.

