Обвал дома в Майами: число жертв перевалило за 30

Во Флориде работники пожарной службы сообщили, что нашли под завалами 12-этажки тела еще четырех человек и число жертв обрушения увеличилось до 32 человек.

Помощник главы пожарной охраны Майами Райд Джадалла сообщил, что спасатели продолжают находить под остатками конструкции новые человеческие останки.

Джадалла рассказал, что на данный момент рабочие убрали уже 5,5 млн фунтов мусора с места катастрофы.

Поисковые работы продолжаются, 113 человек все еще находятся в списке пропавших без вести.

Обвал дома в Серфсайде

Ночью 24 июня во приморском городке Серфсайд, в штате Флорида, произошел внезапный обвал части 12-этажного здания Champlain Towers South.

В связи с этим, президент страны Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате, а 5 июля в 22.00 остатки конструкций здания снесли.

Это было сделано из-за опасности дальнейшего обвала дома, после этого работы возобновили с новой силой.

Закончить поиски людей под завалами хотят до момента, когда до побережья доберется ураган Эльза.

Фото: Пожарные Майями